Я никогда не буду кричать на своих детей. Насилие в наследство

Хотя мы как общество постепенно приближаемся к культуре отношений, в центре которой равноправный диалог и договоренности, а не использование позиций власти, сделать предстоит еще очень много.



"Модели поведения можно изменить, учась отношениям. Недостаточно только книжек по самопомощи, нужна практика, ведь корректировать отношения можно только в отношениях с другими людьми", – отмечает Путниня, подчеркивая, что в Латвии появляются курсы для мужчин, где говорят об эмоциональном интеллекте, и доступны программы обучения родителей для детей на разных этапах взросления. Иногда препятствием для использования предложений становится представление, что навыки родителей или партнерских отношений являются врожденными. "Если я родилась женщиной, то естественно подготовлена к тому, что буду хорошей женой.У мужчины точно есть все природные инстинкты, которые сделают его хорошим мужем и отцом, который принесет домой мамонта. Эти упрощенные стереотипы не позволяют нам принимать информацию и пытаться учиться."



С чего мы можем начать? Мы можем говорить со своими детьми, учить их распознавать свои эмоции, объяснять и показывать, как действовать в случаях насилия. "Насилие – это не то, что ты должен терпеть, – об этом нужно не только говорить, об этом нужно кричать. Если на тебя нападают, ты можешь делать все – кричать, царапать, делать что угодно, чтобы защитить себя. Если тебе причиняют боль, кричи, сколько есть сил. Если ты будешь сидеть и молчать, никто не узнает, что с тобой происходит что-то ужасное", – подчеркивает психолог.



Что каждый из нас может делать в повседневной жизни, чтобы вместе улучшить общество? "Первое – это работа над собой, но она также наиболее эффективна в общении. Не все люди вдруг станут открытыми и разговорчивыми в отношениях со своими близкими, будут спрашивать, как у них дела, или рассказывать о себе. Стоит рассмотреть профессиональную помощь, когда есть возможность выговорить свою боль и прокачать эмоциональный интеллект. Но, если совсем просто, – это осознанная жизнь, когда я понимаю, что мне нужно, как я чувствую, понимаю, что сейчас не справляюсь или моему близкому человеку трудно, и мне нужно попросить помощь. Жизнь сегодня – здесь и сейчас – это то, что мы можем делать и что не требует дополнительных вложений", – говорит Санта Озолиня.