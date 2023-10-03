Новости дня

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Армения ратифицировала Римский статут о Международном уголовном суде
FT: Еврокомиссия разморозит 13 млрд евро помощи для Венгрии в надежде, что Орбан поддержит помощь Украине
Подкомиссия Сейма поддержала инициативу Ринкевича ужесточить наказания за преступления против государства
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Сократилось число учащихся в муниципальных школах, частные учебные заведения более популярны
РБК: власти РФ увеличат стоимость виз для граждан Евросоюза
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Журналисты Yle доказали, что в РФ в обход санкций завозят люксовые автомобили. На машины удалось установить маячки
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Министр: латвийский рынок труда придется открыть для иностранных работников
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Баку раскрыл "план реинтеграции" армян Нагорного Карабаха
Фонд интеграции: важно со стороны государства предоставлять возможности для изучения госязыка
Казахстан намерен запретить въезд своим недоброжелателям
СФР: по-прежнему предпринимаются активные попытки обхода санкций, введенных против России и Белоруссии
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"Огненный шар" под Оксфордом. Из-за удара молнии взорвался газ на заводе по переработке отходов
Bez tabu: расследуется смерть женщины, наступившая через несколько дней после рождения третьего ребенка
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Власти Косово обвиняют Сербию в планах аннексировать часть страны
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Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
(2)
Решения для получателей ипотечных кредитов обещают найти до конца года
Полиция разыскивает женщину и ее малолетнюю дочь
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Коалиция предлагает отменить закон о терминале СПГ в Скулте
Скандальный тренер по баскетболу Стельмахс возобновил работу в спортивной школе
Силиня допускает лишение гражданства натурализованных граждан, которые стали предателями Латвии
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В Курземе и Видземе объявлено оранжевое штормовое предупреждение
Два в одном: прооперируй катаракту, улучши зрение
Rīgas satiksme предупреждало о том, что ремонт улицы Слокас помешает проведению ЧМ по бегу
В Кыргызстане была предпринята попытка задержания экс-политика Домбровского; МИД подозревает Россию в преследованиях жителей Латвии в странах СНГ
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Просевшие дома: причины, признаки и дорогостоящие последствия
ФОТО: натовские самолеты-разведчики AWACS теперь базируются в Литве
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Осужденному за шпионаж в пользу РФ латвийцу смягчили срок на один год
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МВД: в Латвии по-прежнему достаточно женщин, вступающих в фиктивные браки
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Арестович: "Настоящий фашизм — это записывать всех русских в фашисты"
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В Киеве впервые проходит встреча министров иностранных дел ЕС
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