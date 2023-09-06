В Латвии
Скончался бывший депутат Юрмальской думы Илмарс Анчанс
SKDS: в Латвии "цена" нормальной жизни за год увеличилась на 235 евро
ФОТО. В Кенгарагсе на променаде посадили 150 посвященных Празднику песни белых ив
Новая коалиция получит 53-й голос: правительство во главе с Силиней намерен поддержать Олег Буров
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В Латвии начал работу телефон доверия для пап
МВД: пророссийским хакерам удалось получить доступ к трем почтовым ящикам министерства
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Комиссия Сейма отвергла идею перестать содержать экс-президентов за государственный счет
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На нескольких перекрестках с улицей Августа Деглава ограничат движение
Судьба Стамбульской конвенции: сторонники и противники ратификации встретятся в Сейме
Командующий НБС: в мирное время минных полей на границе не будет
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Война дронов и запасы на час X: эксперт призывает Латвию к технологической боеготовности
Закончен ремонт дороги между Сигулдой и "Сените"
"Все высказанные предположения - слухи". Силиня обещает ясность по Кабмину к следующей неделе
В больнице оказались три пациента, отравившиеся зелеными мухоморами: один скончался
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В рейтинге качества цифровой жизни Латвия поднялась на пять мест — но все еще уступает Эстонии и Литве
LSM: в Латвии проводятся сотни исследований; их полезность неясна
Во вторник предотвращены 63 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
Организация: программа паллиативного ухода на дому — под угрозой срыва
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Деньги заплатил, дрова не привезли: PTAC предупреждает о мошенниках
Кариньш: в составе нового правительства "чудес и неожиданностей" не будет
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Обрисовывается состав нового правительства. Должность спикера Сейма, может достаться СЗК, сообщает LTV
В Вентспилсе задержана женщина за разбойное нападение на пенсионерку
Ринкевич: для решения неотложных задач необходимо дееспособное правительство
ВИДЕО: молодежь повеселилась после концерта Макса Коржа; полиция выявила нарушения
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Последствия бури: самоуправления хотят получить 8,9 млн евро
Латвия к 2028 году может приобрести боевые машины пехоты
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Правительство смягчит "антиковидные" меры, но некоторые нормы останутся навсегда
Латвия может получить Himars и противокорабельные ракетные комплексы
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Правительство выделило 41,3 млн евро на устранение ЧС в здравоохранении
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Фактчек: Эвика Силиня не снималась в порно. Это фейк
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