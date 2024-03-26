В Латвии следует бороться с привычкой работников брать больничные, заявил во вторник в эфире Латвийского радио генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Каспарс Горкшс.

"По мнению работодателей, привычку брать больничные следует уменьшить, а нормы должны быть такими, чтобы они мотивировали вернуться на работу, а не создавали максимально благоприятные условия для того, чтобы болеть и не выходить на работу", - сказал Горкшс.

Он также заявил, что порядок выплаты и оформления нетрудоспособности является одним из факторов, влияющих на конкурентоспособность страны.

"Регулирование больничных должно быть таким, чтобы поощрять людей возвращаться на работу", - сказал генеральный директор.

Сегодня Латвийский союз свободных профсоюзов Латвии (LBAS) проведет пресс-конференцию, на которой обоснует свою позицию против плана конфедерации работодателей сократить оплату больничных.

LBAS выступает категорически против этого плана и считает некорректным утверждение работодателей о том, что расходы на оплату больничных делают латвийских работодателей неконкурентоспособными.

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