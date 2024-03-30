В пасхальные выходные — с 29 марта по 1 апреля — некоторые магазины и другие организация меняют время работы.
Рассказываем о том, как все будет работать на Пасху.
Maxima
31 марта магазины по всей Латвии будут работать с изменениями. Время работы для каждого магазина можно посмотреть на сайте.
IKEA
Магазин: с 10:00 до 21:00.
Ресторан: 29 марта и 1 апреля — с 10:00 до 20:00; 30 и 31 марта — с 9:30 до 20:30.
Общественный транспорт
C 29 марта по 1 апреля запланированы изменения в маршрутах 480 региональных автобусов по всей Латвии.
Обслуживаемые Rīgas satiksme автостоянки можно будет использовать бесплатно.
29 марта и 1 апреля общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней.
Центры обслуживания клиентов будут закрыты.
CSDD
Из станций техосмотра транспортных средств 30 марта будут работать те, для которых в обычные дни суббота — рабочий день. 29 марта, 31 марта и 1 апреля станции техосмотра будут закрыты.