В пасхальные выходные — с 29 марта по 1 апреля — некоторые магазины и другие организация меняют время работы.

Рассказываем о том, как все будет работать на Пасху.

31 марта магазины по всей Латвии будут работать с изменениями. Время работы для каждого магазина можно посмотреть на сайте.

Магазин: с 10:00 до 21:00.

Ресторан: 29 марта и 1 апреля — с 10:00 до 20:00; 30 и 31 марта — с 9:30 до 20:30.

Общественный транспорт

C 29 марта по 1 апреля запланированы изменения в маршрутах 480 региональных автобусов по всей Латвии.

Обслуживаемые Rīgas satiksme автостоянки можно будет использовать бесплатно.

29 марта и 1 апреля общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней.

Центры обслуживания клиентов будут закрыты.

Из станций техосмотра транспортных средств 30 марта будут работать те, для которых в обычные дни суббота — рабочий день. 29 марта, 31 марта и 1 апреля станции техосмотра будут закрыты.

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