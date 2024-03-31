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В связи с предстоящими строительными работами с 1 апреля по 30 июня в период с 6 часов до 21 часа будет ограничено движение транспортных средств на набережной Генерала Радзиньша на участке возле железнодорожного путепровода.

В каждом направлении будет по две полосы движения, а в ночное время с 21 часа до 6 часов — по одной полосе.

С 1 апреля по 30 июня будет закрыто движение автомобилей и пешеходов на участке улицы Ластадияс у железнодорожного путепровода.

Строители должны разместить временные дорожные знаки, обеспечить возможность проезда жителям и предприятиям, расположенным на этой территории, а также движение оперативного транспорта.

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