В следующий четверг, 11 апреля, возле здания Сейма пройдет день доноров крови, в рамках которого жителей призывают сдать кровь в специализированном автобусе Государственного центра доноров крови (VADC), чтобы спасти жизни и здоровье других людей, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

Депутатов и сотрудников парламента VADC также призывает принять участие в дне доноров.

Специализированный автобус будет стоять у здания Сейма на улице Екаба с 10:00 до 14:00.

VADC напоминает, что при сдаче крови должно быть хорошее самочувствие. С собой нужно взять документ удостоверения личности, а также указать номер банковского счета, если донор захочет получить денежную компенсацию.

Перед сдачей крови можно заполнить анкету донора на сайте VADC, распечатать ее и взять с собой, чтобы процесс сдачи крови прошел быстрее. Анкету желательно заполнять не ранее, чем за сутки до сдачи крови.

Как отмечает VADC, если сдать кровь один раз, можно помочь трем нуждающимся людям. Кроме того, сдача крови не только помогает другим в тяжелый момент, но и улучшает здоровье донора, в том числе помогает обновить состав крови.

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