Новые адресные таблички на новых улицах Ластадияс (от Набережной 13 января до Островного моста бывшей улицы Маскавас) и улице Эмилии Беньямин (экс-Гоголя) получила примерно пятая часть или чуть более 20 собственников зданий. Остальные таблички муниципалитет выдаст в апреле и мае, сообщили Латвийскому радио в Рижской думе. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

На бывшей улице Маскавас, которая теперь известна как улица Латгалес после Островного моста, изменения в переименовании едва заметны. Новая адресная табличка появилась на частном доме 131, корпус 1. На переименованной улице Ломоносова, которая теперь называется в честь первой женщины в правительстве Латвии Валерии Сейле, также нет никаких изменений.

В Риге всего появится девять новых улиц. Уже существующую улицу Латгалес переименовали в честь латгальского писателя и поэта Яниса Клидзейса. Названия также изменятся для нескольких других улиц: Типографияс станет улицей Аугуста Спариньша; Гоголя – улицей Эмилии Беньямин; Пушкина – улицей Карлиса Миленбахса; Лермонтова – улицей Вилиса Плудониса; Тургенева – улицей Вильгельма Пурвитиса.

Стоимость изменений для Риги оценивается примерно в 80 000 евро. Новые адресные таблички пока получили лишь жители улиц Ластадияс и Беньямини – выдана примерно пятая часть табличек или 22 адреса.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс сообщил, что получить новые таблички можно на улице Даугавпилс, 31, предварительно подав заявку за сутки по телефону 80000800. Планируется сохранение нынешней нумерации домов.

Между тем почта просит в письмах указывать новый адрес. Однако корреспонденция будет доставлена и по старым названиям улиц.

В Rīgas satiksme сообщили, что новые названия остановок уже звучат на всех видах транспорта в столице.

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