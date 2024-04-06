Выбор кандидата на должность министра иностранных дел находится в руках премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), поскольку премьер-министр лучше всех понимает, кто будет лучшим кандидатом в нынешней сложной геополитической ситуации, заявил в интервью агентству LETA председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс.

Он отметил, что следующему министру иностранных дел придется работать над усилением санкций Европейского союза (ЕС) против России и Беларуси, в том числе над предложением Силини о включении марганцевой руды в список санкций.

Также необходимо продолжать способствовать тому, чтобы ЕС и НАТО и государства-члены этих организаций оказывали соответствующую военную, финансовую и другую поддержку Украине, подчеркнул Юревицс.

Силиня выберет кандидата на должность министра иностранных дел в качестве лидера коалиционной, правительственной команды, ознакомив со своим видением в этом процессе как членов партии, так и партнеров по коалиции, заявил глава парламентской фракции "Нового Единства".

Политик не стал называть сроки выбора министра иностранных дел, но отметил, что задержек не будет.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 8 апреля, на заседании правления "Нового Единства" может быть принято решение о потенциальных кандидатах на пост министра иностранных дел.

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