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В Риге перестроят перекресток улицы Лиелирбес и Улманя гатве, чтобы создать подъезд к новому магазину Depo.

Магазин Depo будет расположен в Марупе, на улице Лиела 2, недалеко от Карля Ульманя гатве.

Как сообщили в Рижской думе, реконструкцию перекрестка за свои средства осуществляет застройщик сети магазинов Depo, предприятие Kārļa Būmaņi.

Согласно информации на сайте Марупского самоуправления, общий объем инвестиций в инфраструктуру превысит 7 миллионов евро. В прошлом году на городской стороне Марупе были построены прилегающие к территории магазина улицы Дайбес и Калмью. В то же время на Улманя гатве была построена полоса медленного движения, обеспечивающая доступ к автосалону Moller Auto Rīga и магазину Depo, а также освещена пешеходная и велосипедная дорожка.

После реконструкции перекрестка улиц Лиелирбес и Улманя гатве, соединив улицу Лиела с Улманя гатве и улицей Лиелирбес, жителям Марупе будет проще добираться от улицы Лиела до улицы Лиелирбес в направлении центра Риги и обратно, напрямую пересекая Улманя гатве.

В рамках проекта также планируется построить новую систему отвода дождевой воды на Улманя гатве, а также реконструировать инженерные сети на этом перекрестке.

Строительные работы планируется завершить к 1 октября 2024 года.

Как пояснили в Рижской думе, Департаментом внешнего пространства и мобильности и Департаментом городского развития выдвинуты требования по повышению безопасности и улучшению организации дорожного движения на упомянутом участке улицы, предусматривающие строительство перекрестка улицы Лиелирбес, улицы Лиела, улицы Яунмоку и улицы Упесгривас.

Согласно результатам исследования, предлагаемое проектное решение с реконструкцией перекрестков обеспечит соответствующий уровень комфорта дорожного движения.

Кроме того, во время реализации проекта ожидается ряд преимуществ, например, строительство дополнительных полос движения, создание отдельной полосы для 22-го автобуса по направлению в центр.

Также преимуществом будет возможность проехать с улицы Лиелирбес в Марупе, не проезжая через путепровод аэропорта, а из Марупе можно будет доехать до улицы Лиелирбес, не используя улицу Упесгривас и поворотный пункт.

Из Марупе можно будет доехать до улицы Лиелирбес, а дважды повернув направо, можно будет выехать на Улманя гатве, чтобы отправиться в Юрмалу. Таким образом, будет разгружена улица Упесгривас и поворотный пункт.

Режим работы светофоров на перекрестке при необходимости будет корректироваться путем изменения длительности фаз.

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