Латвийское Управление по охране природы (Dabas aizsardzības pārvalde, DAP) отвергло появившуюся в финских и латвийских СМИ информацию о том, что будто сероводородные источники в национальном парке Кемери могут быть причиной неприятного запаха в столице Финляндии — Хельсинки.

Хотя это необычное природное явление с неприятным запахом, оно не может повлиять на качество воздуха на расстоянии более 400 километров. Источники серы уникальным природным богатством Национального парка Кемери. Также это единственное место в Европе, где подобные природные объекты находятся очень близко к морю, сообщили в DAP.

Серные озера — водные бассейны, образованные в торфяных болотах, которые пополняются и поддерживаются водой из сероводородных источников. Такие источники расположены на протяжении 700 метров с самыми большими источниками выбросов и самыми крупными серными озерами в центральной части европейской полосы.

Сероводород это тяжелый, хорошо растворимый в воде газ с характерным запахом гнилых яиц. В высоких концентрациях он является смертельно ядовитым, но в разбавленном виде и в сочетании с торфом и осадками озер — лечебными грязями — используется в лечебных целях. Это свойство сероводорода легло в основу известного оздоровительного курорта Кемери, который с XVIII века помог многим людям восстановить здоровье.

"Процессы формирования сероводорода происходят глубоко под поверхностью торфа, поэтому в самом болоте обычно вообще не чувствуется никакого запаха, за исключением тех редких мест, где вода выходит на поверхность. В основном сероводород выходит на поверхность из открытых источников вокруг болотной территории, особенно в окрестностях Кемери, где находится около 30 источников серы. Там характерный запах ощущается, находясь непосредственно рядом с местами выброса сероводорода, особенно летом, когда из-за засухи и испарения воды концентрация сера в воде становится более выраженной. Однако, запах не распространяется на большую территорию", — рассказала Мелдра Приеденя, руководитель региональной администрации Управления по охране природы.

Также запах определенно ощутим в помещениях, например, в банях и лечебных учреждениях, где проводятся лечебные процедуры. Но, ни Управление по охране природы, ни муниципалитет города Юрмала не получали жалоб местных жителей на сильный аромат на открытом воздухе.

Управление по охране природы в национальном парке Кемери создало специальную тропу в Раганском болоте, чтобы природные туристы имели возможность познакомиться с этим редким природным явлением. Довольно необычный вид открывается здесь весной, когда в озерах размножаются микроорганизмы, окрашивающие воду в желтый цвет.

Знакомству с национальным парком Кемери также может помочь созданное и поддерживаемое управлением мобильное приложение Dabas Tūrisms, а также веб-сайт www.tiekamiesdaba.lv, который позволяет за короткое время спланировать день для красивой прогулки или поездки на природу в любом месте Латвии. В этом приложении и на веб-сайте собраны более 700 различных природных туристических объектов — природные тропы, видовые площадки, башни, дорожки, велосипедные, места для наблюдения за птицами и животными.

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация, что воскресенье в Хельсинки можно было почувствовать неприятный запах, который, по данным Финского метеорологического института, мог исходить из Латвийского национального парка Кемери, сообщает финское издание Yle. Финский метеорологический институт на своей странице в соцсети "Х" также заявил, что виновником ситуации может стать национальный природный парк Кемери.

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