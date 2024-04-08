Резекненская городская дума еще раз внесет поправки в бюджет, чтобы получить ссуду в Государственной казне, необходимую для стабилизации финансового положения, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Председатель Резекненской городской думы Алексей Стец (Kopā Latvijai) и специалисты по планированию городского бюджета встретились с постоянной комиссией по рассмотрению заявок на стабилизацию бюджетов самоуправлений при Министерстве финансов, чтобы обсудить условия, которые самоуправление должно выполнить для получения стабилизационной ссуды в размере 4,03 млн евро.

Большая часть заседания комиссии была посвящена вопросам, связанным с бюджетом Резекне на 2024 год. Одной из основных тем, по которой самоуправление давало пояснения, стала корректировка бюджета за счет перераспределения доходов от подоходного налога с населения для сохранения пятидневной рабочей недели для сотрудников думы, рассказал Стец после заседания.

Комиссия согласилась с тем, что сокращение рабочей недели - не лучший способ экономии средств и такая ситуация потенциально может негативно сказаться на способности самоуправления выполнять свои основные функции, однако решение направить поступления от подоходного налога на оплату труда сотрудников противоречит условиям ссуды, так как любые дополнительные поступления должны быть направлены на погашение предоставленных государством средств, а не на другие цели.

В связи с тем, что представители комиссии потребовали пересмотреть принятое решение, Резекне подготовит изменения в бюджете к концу апреля. Также Стец поручил изыскать средства, которые позволили бы сохранить полную рабочую неделю для муниципальных служащих, соблюдая при этом условия ссуды.

Представители самоуправления проинформировали комиссию о мерах, принятых для централизации бухгалтерской и финансовой системы.

Полный пакет документов, запрошенный комиссией по рассмотрению заявок на финансовую стабилизацию самоуправления, должен быть подготовлен к 29 апреля.

Как пояснили агентству LETA в Министерстве финансов, самоуправление Резекне планировало в бюджете 2024 года перевыполнение прогноза по подоходному налогу с населения почти на 410 тысяч евро как один из ресурсов для балансирования расходов (на 2,2% больше прогноза). Это перевыполнение нужно было направить на досрочное погашение возможной ссуды.

Также данное комиссией еще в 2023 году указание о планировании доходов от сдачи в аренду/продажу недвижимости в соответствии с реальной ситуацией, чтобы предотвратить возможные финансовые риски и взятие на себя обязательств без реального финансового обеспечения, не было учтено. В Минфине сообщили, что доходы Резекне от сдачи в аренду и продажи недвижимости в 2023 году были выполнены в размере лишь 39% от плана.

Комиссия договорилась с самоуправлением, что оно должна представить поправки к бюджету до 29 апреля этого года, чтобы обеспечить утверждение сбалансированного бюджета на 2024 год. Также до 29 апреля должен быть представлен среднесрочный прогноз бюджета на 2025-2026 годы, одобренный думой, с добавлением, при необходимости, плана действий по долгосрочному решению для обеспечения финансовой стабильности муниципалитета.

После внесения поправок в муниципальный бюджет Минфин оценит и направит правительству вопрос о предоставлении возможного стабилизационного займа Резекне. Министерство напоминает, что Резекненский муниципалитет – единственный, принявший бюджет этого года без соблюдения установленных законом сроков.

Руководство Министерства охраны среды и регионального развития ранее заявило о подготовке законопроекта о роспуске Резекненской думы, однако спустя более чем месяц проект так и не дошел до правительства и Сейма.

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