Согласно вердикту Конституционного суда еще нескольким тысячам граждан России, чтобы сохранить вид на жительство, придется сдавать экзамен по латышскому языку, следует из сказанного премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") после собрания коалиционных партий.

Силиня указала, что коалиция пришла к договоренности внести соответствующие поправки в Иммиграционный закон. Речь идет о группе граждан России, к которым ранее требование сдать госязыка ради сохранения права жить в Латвии не выдвигалось.

Требования прошлых поправок распространялись только на граждан России, которые получали постоянный вид на жительство по Иммиграционному закону, вступившему в силу в мае 2003 года — это чуть более 25 тысяч человек. Граждан РФ, оформивших постоянный ВНЖ по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства", те правила не коснулись. По данным Управления по делам гражданства и миграции, таких граждан РФ в стране на январь этого года было 4949 человек.

На то, что эти люди получили преимущественное положение по сравнению с теми гражданами РФ, которые вынуждены сдавать госязык, 15 февраля этого года в своем приговоре указал Конституционный суд. Теперь правящая коалиция намерена устранить эту ситуацию. Поправки к Иммиграционному закону, которые обяжут сдавать экзамен и эту группу граждан РФ, коалиция подаст уже на этой неделе. Предполагается, что люди старше 75 лет будут освобождены от сдачи экзамена.

В повестке дня Сейма на четверг, 11 апреля, уже фигурируют практически аналогичные поправки, поданные оппозиционным Национальным объединением, что и стало, по неофициальной информации, причиной инициирования законопроекта и правящей коалицией. Очевидно, что коалиция, контролирующая большинство голосов в Сейме, примет к рассмотрению свой законопроект, не позволив за два месяца в Европарламент эксплуатировать тему граждан РФ Нацобъединению.

Напомним, что поправки к Иммиграционному закону, обязавшие 25 тысяч граждан РФ сдавать экзамен, были приняты за три недели до выборов в 14-й Сейм.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram