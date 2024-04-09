Foto: LETA

Курс военной медицины в соответствии с рекомендациями НАТО должны пройти и практикующие медики, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Учитывая геополитическую ситуацию, специалисты Минздрава встретились с учебными заведениями для обсуждения опыта в области военно-медицинской подготовки. Курс военной медицины введен в Рижском университете им. Страдиня (RSU) и в Рижском медицинском колледже Латвийского университета.

RSU в сотрудничестве с Минобороны и Национальными вооруженными силами (НВС) в прошлом году открыл курс "Основы военной медицины" в учебной программе "Медицина". В отличие от обыденных условий, в кризисных условиях другая специфика травм, отличаются условия работы и алгоритмы действий. Начальный курс дает базовые теоретические и практические знания по военной медицине, принципам эвакуации, знакомит с задачами в условиях войны, кризиса и мира. Студенты также изучают критерии оценки физического и психического здоровья призывников и уже проходящих службу солдат.

Курс уже прошли несколько сотен студентов. Практические занятия проходят в симулированной среде, но со временем могут стать и полевыми.

В Рижском медицинском колледже в прошлом году тоже введен курс "Основы военной медицины" для помощников врачей, создана лаборатория военной медицины. Содержание программы подготовлено в сотрудничестве с зарубежными партнерами, украинскими специалистами и НВС.

Для практикующих медиков курс будет усовершенствован и адаптирован, чтобы его можно было проходить дистанционно.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit