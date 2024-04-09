Курс военной медицины в соответствии с рекомендациями НАТО должны пройти и практикующие медики, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Учитывая геополитическую ситуацию, специалисты Минздрава встретились с учебными заведениями для обсуждения опыта в области военно-медицинской подготовки. Курс военной медицины введен в Рижском университете им. Страдиня (RSU) и в Рижском медицинском колледже Латвийского университета.

RSU в сотрудничестве с Минобороны и Национальными вооруженными силами (НВС) в прошлом году открыл курс "Основы военной медицины" в учебной программе "Медицина". В отличие от обыденных условий, в кризисных условиях другая специфика травм, отличаются условия работы и алгоритмы действий. Начальный курс дает базовые теоретические и практические знания по военной медицине, принципам эвакуации, знакомит с задачами в условиях войны, кризиса и мира. Студенты также изучают критерии оценки физического и психического здоровья призывников и уже проходящих службу солдат.

Курс уже прошли несколько сотен студентов. Практические занятия проходят в симулированной среде, но со временем могут стать и полевыми.

В Рижском медицинском колледже в прошлом году тоже введен курс "Основы военной медицины" для помощников врачей, создана лаборатория военной медицины. Содержание программы подготовлено в сотрудничестве с зарубежными партнерами, украинскими специалистами и НВС.

Для практикующих медиков курс будет усовершенствован и адаптирован, чтобы его можно было проходить дистанционно.

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