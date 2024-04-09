В понедельник, 8 апреля, в Рижском замке состоялась дискуссия об общественных масс-медиа, инициированная президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Тема, которая с осени прошлого года стала, по выражению самого президента,"горячей картошкой" - прекращение с 1 января 2026 года производства содержания и вещания на русском языке общественными медиа, как это предписывает Концепция национальной безопасности - оказалась самой обсуждаемой.

Во вводном слове президент обозначил: Концепция национальной безопасности предусматривает общественных масс-медиа от русского языка с 2026 года. Ринкевич отметил, что Концепцию нацбезопасности Сейм утвердил конституционным большинством - более чем двумя третями голосов депутатов Сейма. И хотя к самому процессу рассмотрения, утверждения и возможностям вносить изменения в поданный в Сейм документ могут возникать вопросы, нельзя не считаться с мнением парламентского большинства. В то же время Ринкевич обозначил, что нужно искать ответ на вопрос: а как в этой ситуации вообще будет осуществляться коммуникация с нацменьшинствами с 2026 года?