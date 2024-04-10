Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил закрыть доступ в Латвии еще к двум российским сайтам - mirtesen.ru и 5vlast.com.

mirtesen.ru позиционирует себя как социальная сеть, а 5vlast.com – как канал "новостей из Воронежа и не только", сообщает агентство LETA.

NEPLP начал проверку сайтов, получив письмо из другого государственного учреждения, в котором говорилось, что упомянутые сайты используются для агрессивной пропаганды.

Проверив сайты, NEPLP обнаружил, что они распространяют искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в том числе о войне в Украине, оправдывая действия России. Также на сайтах распространяется разжигающая вражду информация с целью дискредитации Латвийского государства и НАТО. Подобная информация в информационном пространстве Латвии может создать ложное впечатление о событиях в мире, негативно повлиять на сосуществование различных социальных групп в Латвии и создать угрозу национальной безопасности, отмечают в совете.

Совет пришел к выводу, что сайты используются, в частности, для распространения нарратива, направленного против украинского государства и народа, а также искаженной информации о политических, экономических и социальных процессах в Латвии.

О своем решении NEPLP проинформировал провайдеров, которые должны немедленно закрыть доступ к mirtesen.ru и 5vlast.com.

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