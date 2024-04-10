В период с 2021 по 2023 год на обеспечение специальных авиарейсов тогдашнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") были незаконно потрачены минимум 222 тысяч евро из государственного бюджета, также признаны неэкономичными расходы в размере минимум 324 евро на такие перелеты из бюджета Евопейского союза, следует из ревизии Госконтроля.

В 2021-2023 годах Кришьянис Кариньш вместе с делегацией совершил 52 перелета, из которых 32 - специальные авиарейсы. Как подчеркнула член Совета Госконтроля Инга Войка, в 60% случаях использовались спецрейсы. Войка подчеркнула, что нужно развенчать миф о том, что к спецрейсам премьер прибегал исключительно по необходимости: когда не было времени добраться до места проведения мероприятий иначе. По словам Войки, только в одном из 32 случаев спецрейс был заказан за день до вылета. В остальных случаях спецрейсы заказывались предварительно, в одном случае - за 37 дней до перелета.

Из госбюджета были погащены траты на 18 из 32 спецрейсов, еще 14 таких перелетов оплатил бюджет Европейского союза. В среднем в делегацию входили 4-8 человек - включая Кариньша и его охрану. В 17 случаях в состав делегации входил и фотограф.

Госконтроль произвел подсчеты, в какую сумму госбюджету обошлись бы перелеты Кариньша и делегации, если бы он летал просто бизнес-классом, как это обычно делают государственные должностные лица. Было произведено сравнение цен на билеты и затрат на одну персону при оплате заказанного спецрейса. К примеру, билет бизнес-класса на перелет Рига-Брюссель-Рига стоил бы 1271 евро в то время, как затраты на одну персону при заказе спецрейса составили 9990 евро.

Госконтроль подчеркивает, что к спецрейсам прибегали и тогда, когда в стране уже не действовал режим чрезвычайной ситуации, как в пандемию, и были доступны альтернативы коммерческим рейсам. Ревизоры считают, что были совершены незаконные действия со средствами государственного бюджета, которые, по мнению Государственного контроля, составляют не менее 221 566 евро. Также были допущены действия, которые, по подсчетам Госконтроля, повлекли за собой дополнительные расходы Совета ЕС в объеме не менее 323 688 евро. Госконтроль настаивает на том, что не были соблюдены нормы Закона "О предотвращении разбазаривания государственных финансовых ресурсов и имущества".

По его мнению руководителя Госконтроля Эдгара Корчагина, не были соблюдены и нормы Закона "О публичных закупках": соответствующие процедуры при организации спецрейсов не проводились. Корчагин отметил, что в организацию спецрейсов были вовлечены сам премьер-министр, а также находящиеся в прямом подчинении главы правительства премьерское бюро и Госканцелярия. В то время бюро премьера возглавлял нынешний депутат Сейма Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), а Государственную канцелярию - - Янис Цитсковскис, который сейчас на время расследования отстранен от должности. Оценить конкретную ответственность каждого лица не позволяют, это предстоит сделать уже правоохранительным учреждениям, признал Корчагин.

Госканцелярия уже заявила, что ответственность за полеты Кариньша должно взять на себя Бюро экс-премьера. Планирование повестки дня главы правительства, в том числе деловых поездок, находится в компетенции Бюро премьер-министра, подчеркнула Госканцелярия. Премьер-министр по согласованию со своим бюро принимает решение о том, когда и каким транспортом отправиться в командировку и вернуться из нее. Планирование повестки дня премьер-министра не входит в компетенцию Государственной канцелярии.

В марте этого года Генеральная прокуратура начала и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) для расследования уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"). На пресс-конференции генпрокурор Юрис Стуканс подчеркнул, что и высшие государственные должностные лица должны нести ответственность за допущенные нарушения закона.

29 марта Кришьянис Кариньш принял решение оставить должность министра иностранных дел. Вторник, 9 апреля, стал последним рабочим днем Кариньша в этой должности.

Эта инфографика Госконтроля наглядно показывает, как тратились деньги на спецрейсы:

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