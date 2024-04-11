Военная помощь Латвии Украине в этом году и в течение следующих двух лет составит 0,25% от валового внутреннего продукта (ВВП), свидетельствует подготовленное Министерством иностранных дел (МИД) соглашение о долгосрочной поддержке Украины, которое во вторник одобрило правительство, сообщает агентство LETA.

Соглашение планируется подписать 11 апреля на саммите Инициативы трех морей в Вильнюсе. С латвийской стороны его подпишет президент Эдгар Ринкевич.

Как отмечает МИД, соглашение носит политический характер и не имеет обязательной юридической силы, но будет "ясным и твердым сигналом о поддержке Украины в ее борьбе с агрессором". Соглашение предусматривает все формы долгосрочной помощи Украине в защите от агрессии, а также поддержку Латвии на пути Украины к членству в Европейском союзе и НАТО.

В 2024 году 0,25% от ВВП составит около 112 млн евро. Соответствующее финансирование для этих целей будет выделено из бюджета Минобороны.

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