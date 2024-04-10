Рижское самоуправление объявило открытый конкурс на регулярное содержание транспортных объектов столицы на период с 2024 по 2029 год, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Претенденты могут подавать предложения до 10 часов утра 14 мая.

Закупка организуется по четырем лотам, по каждому из которых будет заключен отдельный договор. Претенденты смогут подавать заявки только на два лота, и договор также может быть заключен не более чем на два лота, чтобы круг претендентов был максимально широк.

Ожидается, что максимальная общая цена договора по всем четырем лотам составит 210 млн евро без НДС.

Конкурс касается содержания улиц на четырех территориях: на левом берегу Даугавы за 63 670 000 евро, на правом берегу Даугавы в Центральном районе и Латгальском предместье — за 53 429 000 евро, на правом берегу Даугавы в Зиемельском районе и Видземском предместье - за 47 768 000 евро, а также отдельно мосты, путепроводы и пешеходные тоннели за 45 133 000 евро.

Критерий наличия свободных средств у претендентов для начала работ без аванса от самоуправления снижен с 20% до 15% от суммы договора по каждому лоту, критерий опыта претендентов и специалистов увеличен с трех до десяти лет, а требования к квалификации снижены.

В закупке предусмотрено, что вся техника должна соответствовать стандарту ЕВРО-6, что гарантирует, что она будет не устаревшей и с низким уровнем выбросов CO2.

Технические условия дополнены рядом новых требований - по содержанию водостоков в зонах пешеходных переходов в зимний период, по уборке снега по указанию заказчика в течение 24 часов, по уборке песка по окончании зимнего сезона и др.

Сейчас содержанием рижских улиц занимаются два объединения компаний - Daugavas labā krasta izturētājs (SIA Eco Baltia vide, SIA Rīgas tilti, AS Ceļu pārvalde) и Daugavas kreisā krasta uzturētājs (SIA Rīgas tilti, AS Ceļu pārvalde и SIA Roadeks).

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