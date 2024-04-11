Фото: LETA

В рижском парке Победы начался самый ожидаемый период весны — начало цветения сакуры.

Весной 2012 года при поддержке японского посольства было сделано 114 посадочных мест для японских вишен — сакур — в парке Победы. С тех пор парк был пополнен и другими сортами деревьев. Например, Prunus sargentii x Prunus zsubhirtella Accolade — в Латвии этот сорт зацветает раньше всего.

В Токио сакуры цветут в конце марта или начале апреля, а в других частях страны — в разное время, учитывая географическое расположение страны.

Сакура — национальный символ Японии. Цветение сакур принято связывать с началом весны.

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