Весной 2012 года при поддержке японского посольства было сделано 114 посадочных мест для японских вишен — сакур — в парке Победы. С тех пор парк был пополнен и другими сортами деревьев. Например, Prunus sargentii x Prunus zsubhirtella Accolade — в Латвии этот сорт зацветает раньше всего.