В Риге со следующего четверга, 18 апреля, детей можно будет записать в открытые летние лагеря, сообщает агентство LETA со ссылкой на Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

С предложениями можно будет ознакомиться со следующего понедельника на портале eriga.lv.

Подать заявление в детский лагерь можно, создав новую или активировав ранее сохраненную заготовку для заявки в лагерь.

По заявке родитель получит автоматически подготовленный проект договора о приеме участника в лагерь. После обработки заявки соответствующее учреждение свяжется с родителем, чтобы договориться о рассмотрении необходимых документов.

Чтобы ребенок мог принять участие в лагере, необходимо заключить договор с организатором лагеря о приеме участника, а также заполнить специальную анкету, в которой указать различные сведения об участнике.

Всего летом запланировано около 182 лагерей, организованных рижскими муниципальными учреждениями.

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