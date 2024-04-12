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Курс как на Запад, так и на Восток стали менее популярными в латвийском обществе, следует из результатов свежего опроса социологической службы SKDS. При этом, выросло число затруднившихся четко обозначить свою позицию латвийцев.

"Вот как с течением времени меняются взгляды жителей на то, каким должно быть желаемое внешнеполитическое направление Латвии. В марте 2024 года популярность западного направления снизилось с исторического максимума (63% в 2022 году) до 59%. В то же время, привлекательность восточного направления достигла нового исторического минимума — 16%", — прокомментировал результаты социологического опроса глава SKDS Арнис Кактиньш.

В свою очередь, число затруднившихся с ответом на вопрос достигло 24% — почти каждый пятый респондент. Такой же показатель был зафиксирован в 2020 году.

Вопрос SKDS респондентам был сформулирован следующим образом. "Среди жителей существуют различные точки зрения относительно приоритетных направлений в формировании международных отношений в Латвии. Некоторые считают, что Латвии следует уделять больше внимания формированию отношений с западными странами, в то время как другие считают, что нужно обращать внимание на страны Востока, включая в том числе на входившие в состав СССР государства. По вашему мнению, странам какого направления должны уделять больше внимания латвийские внешнеполитические деятели?"

В опросе SKDS приняли участие около 1000 человек.

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