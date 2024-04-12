При возобновлении строительства забора на латвийско-российской границе был сделан вывод, что для реализации цели, скорее всего, потребуются дополнительных средств, сообщает портал lsm.lv. По подсчетам пограничной службы, еще предстоит построить около 150 километров заграждения. Понадобятся и изменения законодательства, чтобы Государственная пограничная служба могла принимать те или иные решения быстрее и самостоятельно, что снизило бы бюрократическую нагрузку.

Строительство заграждения на границе Латвии и России протяженностью более 20 километров возобновилось после почти шестилетнего перерыва.

Ходу строительства на внешней границе Евросоюза в пятницу, 12 апреля, была дана оценка - как с высоты полета на вертолете, так и на месте, в отделение пограничной охраны в Опули Лудзенского края.

По словам начальника Государственной пограничной службы, генерал Гунтиса Пуятса, предстоит построить реально еще 150 километров забора на границе с Россией.

Самая большая проблема: около 50% территории вблизи российской границы - это болота, реки и озера.

"Есть километры и места, где сейчас мы не можем патрулировать и проходить в непосредственной близости от границы. Мы вынуждены обходить болотистые местности, что, конечно, нехорошо с точки зрения национальной безопасности", - признал Пуятс. Генерал признал, что примерно 53 километра границы, где еще предстоит возвести забор - трудны для патрулирования.

"В летний период мы также обнаружили, что по болотам ходят нарушители границы. Поэтому, если мы хотим говорить об абсолютной безопасности и о том, что все случаи фиксируются, граница Латвии должна быть полностью построена", - заявил глава Государственной пограничной службы.

После своего первого визита на границу спикер Сейма Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян) признала, что строительство забора также потребует дополнительных средств. Правда, сколько и где искать деньги, пока сказать невозможно – это будет "бюджетный вопрос".

"Чтобы привезти стройматериалы и физически построить границу на территории огромного болота, надо понимать, что, во-первых, это будет не быстро. Во-вторых, потребуется больше дополнительных средств", - сказала Миериня.

На приоритетные участки границы с Россией выделено около 50 миллионов евро, а всего на ограждение и работы на прилегающих территориях в этом году планируется выделить 120 миллионов евро.

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