"Новое Единство" выдвинет в министры иностранных дел дипломата, бывшего заместителя генсека НАТО, а сейчас - посла по особым поручениям МИД Латвии Байбу Браже, сообщило Латвийское телевидение со ссылкой на неофициальный источник в премьерской партии.

Планируется, что "Новое Единство" официально номинирует Браже в понедельник, 15 апреля. Договоренность якобы была достигнута в пятницу. Поддержку кандидатуре неофициально уже высказывали депутаты фракции премьерской партии.

Характерно, что, как подчеркивает LETA, в течение последних двух недель связаться с Байбой Браже и получить от нее комментарий - не удается. Хотя фамилия Браже - как потенциального министра иностранных дел - называлась сразу, как только стало известно, что пост главы МИД из-за скандала со спецрейсами оставит Кришьянис Кариньш.

Байба Браже - единственный беспартийный кандидат и единственный профессиональный дипломат среди ранее называвшихся. До того, как стать заместителем генсека НАТО Йенса Столтенбергса, Браже была послом Латвии в Нидерландах и Великобритании.

Среди кандидатов в министры иностранных дел фигурировали политики от "Нового Единства": вице-спикер Сейма и бывший парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица, депутат Сейма Гиртс Валдис Кристовскис. Ходила и версия о том, что "Новое Единство" может предпринять попытку рокировки внутри правительства: якобы министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере могла возглавить МИД, а глава Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин - Минюст. Однако Либиня-Эгнере эту версию опровергла.

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