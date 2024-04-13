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Новое единство (JV) на пост министра иностранных дел будет выдвигать дипломата Байбу Браже, сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на источник в партии.

JV планирует официально номинировать Браже в понедельник. Договоренность была достигнута вчера вечером. Поддержку кандидатуре неофициально уже высказывали депутаты фракции.

В качестве возможных кандидатов на пост министра иностранных дел в прессе называлось несколько имен — бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица, депутат Гиртс Валдис Кристовскис, посол Министерства иностранных дел по особым поручениям Байба Браже и другие.

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