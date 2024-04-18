Назначение заместителя исполнительного директора Риги может быть оставлено Рижской думе следующего созыва, сообщили агентству ЛЕТА в столичном самоуправлении.

Думское большинство в среду не одобрило назначение на этот пост бывшего руководителя Государственной службы окружающей среды Элиты Баклане-Ансберги, хотя она и была признана лучшим кандидатом в объявленном самоуправлением конкурсе.

Для ее утверждения не было единогласной поддержки коалиции. Против кандидатуры Баклане-Ансберги выступили не только оппозиционные партии, но и коалиционная фракция Национального объединения/Латвийского объединения регионов.

Скорее всего, после отклонения кандидатуры Баклане-Ансберги может быть назначен исполняющий обязанности заместителя исполнительного директора столицы, а вопрос о выборе нового кандидата оставлен на усмотрение думы следующего созыва.

Следующие муниципальные выборы в Латвии состоятся в июне 2025 года.

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