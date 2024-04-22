Foto: Valsts prezidenta kanceleja

В понедельник, 22 апреля, президент Латвии Эдгар Ринкевич подал в Сейм поправки к Закону "О высших школах", которые предусматривают снижение требования к владению государственным языком, выдвигаемые к иностранцам, избранным на должности академического персонала вузов. Послабления могут действовать шесть лет - до 1 января 2031 года.

Цель законопроекта - дать возможность привлекать в вузы высоквалифицированных специалистов, которые не только мотивированы получить опыт за границей, но и хотят в долгосрочной перспектииые работать и строить академическую и исследовательскую карьеру в Латвии.

"Один из факторов, которые вляет на международную открытость высшего образования и науки Латвии - установленные в нормативных актах требования к академическому персоналу, в том числе требования о владении государственным языком. В ряде значимых исследований указано, что в отдельных случаях имеющиеся строгие требования могут создавать препятствия для международной конкурентноспособности высшего образования и науки Латвии. Действующее сейчас регулирование также допускает возможность высшим школам привлекать преподавательские силы, которые не владеют государственным языком на установленными нормативнымии актами уровнем и степенью. Это оставляет слишком много возможностей для противоречивых интерпретаций, которые могут ненадлежащим образом защищать государственный язык как ценность. Следует отметить, что высшим школам в своей деятельности нужно развивать науку, искусство и латышский язык. Эти задачи не являются взаимоисключающими, а взаимодополняющими и инклюзивными", - говорится в письме президента Президиуму Сейма.

"В целях содействия развитию вуза в его стратегической специализации, на должность академического персонала, исключая лекторов и ассистентов, на срок не более шести лет можно выбрать иностранца, у которого владение государственным языком не соответствует объему, установленному нормативными актами. После истечения шестилетнего срока с иностранцем можно продолжать трудовые отношения, если иностранец получил свидетельство о знании государственного языка в установленном Кабинетом министров порядке", - говорится в законопроекте президента Эдгара Ринкевича.

Предложенные поправки фактически устанавливают переходный период, в течение которого иностранец может выучить латышский язык. Соответственно, в Закон "О государственном языке" и другие законы нужно будет внести изменения, которые делегируют Кабинету министров право устанавливать уровень и степень владения госязыком академическим персоналом спустя шесть лет, говорится на сайте президента страны. Вузы, в свою очередь, должны будут разработать порядок, который поможем привлеченным на работу иностранцам освоить язык.

Как следует из 27-й статьи действующей редакции Закона "О высших школах" к академическому персоналу причисляются:

  1. профессоры, ассоциированные профессоры;

  2. доценты, ведущие исследователи;

  3. лекторы, исследователи

  4. ассистенты.

Однако, как следует из президентского законопроекта, для лекторов и ассистентов исключение сделано не будет.

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