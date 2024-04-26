У бывшего мэра Резекне Александра Барташевича (Kopā Latvijai) обнаружилось имущество в Болгарии, которое политик годы не указывал в декларациях государственного должностного лица, заявил в программе "Kapēс" на Delfi TV глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екабс Страуме. KNAB призывает прокуратуру начать уголовное преследование бывшего мэра.

KNAB передало в прокуратуру уголовный процесс, в рамках которого получены доказательства, что бывший председатель Резекненской городской думы в течение 16 лет не предоставлял полную информацию о сделках с недвижимостью в и физическими лицами в декларациях государственного должностного лица. Речь идет о сделке на сумму около 270 тысяч евро.

Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования KNAB, показывают, что в период с 2007 по 2023 год бывший мэр Резекне не предоставил в декларациях государственного должностного лица информацию о двух объектах недвижимости, находящихся в совместной собственности с родственницей в Болгарии. Екабс Страуме подтвердил Delfi TV, что речь идет о совместной собственности политика с супругой - Ольгой Барташевич.

Также в декларациях Барташевич не указал сделки, связанные с куплей-продажей этого имущества на общую сумму 205 786,50 евро, а также сделки с физическими лицами на сумму 64 000 евро.

По итогам досудебного расследования KNAB призывает прокуратуру начать уголовное преследование экс-мэра Резекне по факту предоставления ложных сведений о доходах, имуществе и сделках в декларации государственного должностного лица. Ответственность за такое уголовное правонарушение предусмотрена второй частью 219-й статьи Уголовного закона.

Предоставление ложных сведений в декларации государственного должностного лица имеет не только юридические последствия, но и ряд других негативных аспектов, подчеркивает KNAB. Подобные уголовные деяния вводят общественность в заблуждение относительно фактического финансового положения государственных должностных лиц и подрывают доверие как к государственным должностным лицам, так и к государственному управлению. Помимо прочего, это ограничивает возможности общества контролировать имущественное положение должностных лиц.

KNAB, направив материалы уголовного дела в прокуратуру, расследующую уголовные правонарушения в государственных учреждениях, завершило досудебное расследование. Сейчас прокуратура как инициатор процесса должна принять решение о дальнейшем ходе уголовного процесса, который был начат 22 ноября 2023 года.

KNAB уже призывал предъявить обвинение Барташевичу

5 апреля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уже призвало прокуратуру предъявить обвинение бывшему мэру Резекне Александру Барташевичу (Kopā Latvijai) в том, что он раскрыл своей жене Ольге информацию ограниченного доступа и в течение десяти лет не предоставлял полную информацию в декларации государственного должностного лица о части кредита в размере почти 33 тысяч евро.

Полученные KNAB доказательства свидетельствуют о том, что бывший председатель Резекненской городской думы, движимый личными мотивами и подстрекаемый членом семьи, поручил служащей самоуправления получить информацию из базы данных, доступной сотруднице для выполнения обязанностей.

Сотрудница полученную информацию ограниченного доступа, связанную с рядом объектов недвижимости, передал Барташевичу, а он - члену своей семьи. По данным агентства LETA, речь шла о жене бывшего мэра - Ольге Барташевиче, которая также владеет несколькими компаниями. Например, по данным firmas.lv, Барташевича вместе с братом своего мужа владеет половиной SIA Latgalija, которое, согласно данным, представленным на сайте Службы по надзору за закупками, неоднократно выигрывала в конкурсах на закупки Резекненского городского самоуправления.

Как уже сообщалось, осенью 2023 года в городе Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к невозможности погашения обязательств. В таких обстоятельствах министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") отстранила от должности тогдашнего мэра Резекне Александра Барташевича.

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