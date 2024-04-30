Вместе с законопроектом о роспуске Резекненской думы на следующей неделе, 7 мая, на рассмотрение правительства будут поданы поправки к закону о выборах в думу самоуправления, которые позволят не проводить внеочередные выборы в городе, сообщила в интервью Латвийскому радио министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня.

Поправки предусматривают, что внеочередные выборы в самоуправление не нужно проводить, если самоуправление распущено не менее чем за год до назначенных очередных выборов в самоуправление. Действующие нормы предусматривают девятимесячный срок.

По расчетам министра, если Резекненская дума будет распущена примерно в то время, когда Сейм уйдет на каникулы, то до следующих муниципальных выборов пройдет около года. Выборы в самоуправления должны состояться не позднее 7 июня 2025 года.

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) подготовило законопроект о роспуске Резекненской думы и назначении временной администрации. По словам Берзини, необходимо еще немного времени, чтобы учесть некоторые из полученных предложений и улучшить законопроект. Министр допускает, что будут попытки оспорить роспуск думы.

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