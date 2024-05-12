В субботу вечером финал конкурса песни "Евровидение" в центре Риги смотрели около 2000 человек, сообщила пресс-секретарь Полиции самоуправления Риги Кристине Клявениеце.

Никаких происшествий полиция не зафиксировала.

Ранее уже сообщалось, что латвийский участник "Евровидения" Донс пробился в финальную часть конкурса, где занял 16-место. Победителем конкурса стала швейцарская группа Nemo с песней "The Code".

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