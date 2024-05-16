За четыре месяца этого года внешнюю границу Латвии пересекли 6457 граждан Украины, и поток беженцев остается умеренным и стабильным, но значительно меньше, чем в 2023 году, когда за тот же период прибыло 40 496 граждан Украины, свидетельствуют данные Министерства внутренних дел (МВД). Однако, из-за нестабильности на фронте в Украине поток беженцев может увеличиться, предполагают в МВД, пишет LETA.

В 2024 году каждый месяц в Регистре физических лиц регистрировались в среднем 476 граждан Украины. В 2023 году было зарегистрировано 9 445 человек, а за первые четыре месяца 2024 года - 1 904 человека, что составляет 62% от числа зарегистрированных за тот же период 2023 года.

По состоянию на 1 мая этого года в регистре был зарегистрирован 44 961 гражданин Украины, получивший статус временной защиты в Латвии. Из них 61% составляют женщины и 39% - мужчины.

В то же время ситуация на фронте нестабильна и трудно прогнозируема, и это означает, что украинцы не смогут вернуться на родину в ближайшем будущем и продолжат мигрировать, так что в зависимости от развития ситуации в Украине нельзя исключать увеличения потоков беженцев, заявили в министерстве.

В 2024 году на реализацию утвержденного правительством в декабре прошлого года плана мероприятий по поддержке украинских беженцев может потребоваться около 80 миллионов евро.

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