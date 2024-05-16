Foto: LETA

"Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение подготовили поправки к закону о предвыборной агитации, чтобы запретить проводить предвыборные дебаты в общественных электронных СМИ на русском языке.

ОС предлагает внести поправки о том, что дебаты могут проводиться только на государственном или ливском языках, сообщили агентству LETA в объединении партий.

Депутаты ОС потребуют для поправок статуса срочных, чтобы распространить действие закона уже на предстоящие выборы в Европейский парламент.

Цель поправок - укрепить роль латышского языка и способствовать повышению информированности и политической сплоченности граждан Латвии, особенно во время таких общественно значимых событий, как выборы в самоуправления, Сейм и Европарламент, заявили в партии.

Нацобъединение предлагает включить в закон поправки о том, что предвыборная агитация является и предвыборными дебатами. В этом случае на предвыборные дебаты будет распространяться требование использовать госязык, и они не смогут проводиться на русском языке.

По мнению партии, дебаты на русском языке выделяют этот язык среди других используемых в Латвии языков, ослабляя статус государственного языка и сужая его использование в публичном общении, что противоречит Конституции, закону о государственном языке и принципам государственной языковой политики.

Нацобъединение также подало поправки, согласно которым вся предвыборная агитация - и оплаченная, и неоплаченная - должна вестись на государственном языке, в том числе на латгальском или ливском. Ранее требование использовать латышский язык распространялось только на оплаченную агитацию.

Как сообщалось, три партии уже заявили о том, что не будут участвовать в предвыборных дебатах на русском языке. Это "Новое Единство", Национальное объединение и ОС.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit