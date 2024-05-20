Около сотни человек в понедельник около полудня собрались на площади Ливу в Старой Риге у здания Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP) с целью протеста против планируемых Латвийским телевидением (LTV) предвыборных дебатов в Европейский парламент на русском языке, сообщают корреспонденты портала Delfi и агентства LETA.

Протестующие развернули плакаты, выражающие недовольство как позицией LTV, так и отношением SEPLP. Надписи на плакатах были следующие: "российский язык разжигает рознь", "российский язык оккупировал медиа", "позвольте русским думать по-латышски", "два языка порождают два фронта", "в Латвии один государственный язык, а не два" и другие.

Ļaudis sapulcējās pie SEPLP ēkas Vecrīgā, lai protestētu pret LTV plānotajām Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu debatēm krievu valodā.



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Среди пикетчиков есть несколько депутатов из Национального объединения. Протест прошел мирно и без инцидентов. Собравшиеся выслушали несколько выступлений организаторов протеста, а также спели несколько народных песен.

За порядком на пикете следила полиция, которая также призывала собравшихся не использовать принесенные с собой барабаны у входа в здание SEPLP. В свою очередь, как сообщило агентство LETA, протествующие все-таки использовали барабаны и на площади Ливу звучала барабанная дробь.

Ранее Центр государственного языка (ЦГЯ) и бывший президент Эгилс Левитс заявили, что планируемые LTV предвыборные дебаты на русском языке не соответствуют Сатверсме. Также претензии к дебатам на русском языке выразило Латвийское агентство языка, ссылаясь на Сатверсме и Концепцию национальной безопасности.

Кроме того, несколько партий — "Новое единство", "Новая консервативная партия", "Национальное объединение" и "Объединенный список" — отказались в этом году участвовать в дебатах на русском языке.

В свою очередь, руководство LTV заявило, что в настоящее время нет оснований отказываться от дебатов на русском языке.

"Публичные заявления государственных учреждений и политиков мы рассматриваем как целенаправленные попытки повлиять на работу общественных медиа, что в Латвии как свободной и демократической стране — недопустимо", — заявила главный редактор LTV Сигита Роке.

Она подчеркнула, что LTV не откажемся от обращения к максимально широкой аудитории в предвыборных дебатах. При это, отметила, что Латвийское телевидение ежедневно защищает и всегда будет защищать позиции латышского языка.

"Мы уверены, что предвыборные дебаты на других языках никоим образом не угрожают латышскому языку, но обеспечивают задачу донести до максимально широкой аудитории в Латвии достоверную и разнообразную информацию о демократических процессах и ценностях. В их числе — дебаты по выборам в Европейский парламент, где кандидаты отвечают на важные для каждого жителя вопросы о демократии, безопасности и политике", — отметила Сигита Роке.

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