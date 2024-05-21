Несколько тысяч работников образования собрались во вторник у здания правительства, чтобы выразить свое несогласие с предложением Министерства образования и науки (МОН) о том, как сбалансировать нагрузку учителей.

Согласно заявке, в пикете должны принять участие не менее 2000 человек.

Протестующие несут большое количество плакатов, содержание которых сводится к проблемам в отрасли и призывам к действиям по их устранению. Плакаты призывают политиков относиться к учителям с уважением и выполнять свои обещания. Многие из протестующих одеты в синие жилеты.

Перед началом акции протеста председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага продолжала отстаивать в СМИ свою позицию, согласно которой предложение МОН ухудшит условия труда учителей. Она также выразила свое недовольство тем, что представители правительства не пригласили совет ЛПРОН на переговоры во вторник.

Модель балансировки нагрузки должна была быть согласована в мае прошлого года, но профсоюз и министерство образования до сих пор имеют разные взгляды на то, как ее реализовать.

Министерство образования предлагает перевести всех учителей на единую нормальную продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю - с 1 сентября 2025 года. Министерство также предлагает установить новую методику определения нагрузки учителей в астрономических часах.

Профсоюз обеспокоен тем, что предложение Министерства образования может привести к снижению стоимости рабочего времени, как это уже произошло в 2016 и 2023 годах.

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