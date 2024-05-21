Требовать ордера на арест премьер-министра Израиля вместе с лидерами ХАМАС было неправильно, сказал в эфире телепрограммы Šodienas jautājums президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что запросит ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, и лидеров палестинской террористической группировки ХАМАС Яхьи Синвары, Мохаммеда Дейфа и Исмаила Хании, которые, по его мнению, несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа и Израиле.

ХАМАС атаковал Израиль и совершил жуткие теракты. Израиль имеет право на самооборону, — сказал Ринкевич.

Он добавил, что, уважая независимость суда и прокурора, помещение этих запросов вместе дает неверные сигналы.

Как сообщалось ранее, в своем отчете прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан уравнял лидеров группировки ХАМАС, напавшей на Израиль 7 октября 2023 года, и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, руководящего ответной военной операцией в секторе Газа.

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