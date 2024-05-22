Министерство благосостояния предлагает с 2025 года привязать размер пособия по уходу за ребенком к медианному доходу, обеспечив таким образом его ежегодный автоматический пересмотр. Это будет означать, что в следующем году это пособие на ребенка до полутора лет увеличится со 171 до 377 евро, сообщила агентству LETA заместитель директора департамента детской и семейной политики Министерства благосостояния Линда Лиепа.

По ее словам, цель пособия — финансовая поддержка людей, которые ухаживают за детьми в возрасте до двух лет, в ситуации, когда возникли дополнительные расходы или когда эти люди не могут получать доход. Пособие выплачивается из основного государственного бюджета и составляет 171 евро на ребенка до полутора лет и 42,69 евро на ребенка от полутора до двух лет.

Для родителей, которые участвуют в рынке труда и социально застрахованы, система социального страхования предусматривает, помимо пособия по уходу за ребенком, право на родительское пособие. Оно предназначено для того, чтобы доходы людей не снижались в период, когда человек не может работать из-за ухода за ребенком и получать прежнюю зарплату. Родители могут выбрать период получения родительского пособия – 19 месяцев или 13 месяцев, включая период получения послеродового материнского пособия.

Если родитель продолжает или возобновляет работу во время получения пособия, родительское пособие ему выплачивается в размере 50% от назначенной суммы, а размер пособия по уходу за ребенком не уменьшается – оно продолжает выплачиваться в полном объеме до достижения ребенком двухлетнего возраста.

В 2023 году Минблаг оценил возможности улучшения системы пособий, так как некоторые из них давно не пересматривались и уже не достигают своей цели. По словам Лиепы, в первую очередь следует пересмотреть размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет, поскольку его получают и социально не застрахованные родители.

Конкретные решения о пересмотре пособий примут правительство и Сейм.

Отвечая на вопрос о возможности работающих родителей работать и одновременно получать родительское пособие в полном размере, Лиепа заявила, что сначала надо принять решение о переводе источника финансирования родительского пособия из социального бюджета в основной государственный бюджет. Это будет означать снижение ставки взносов социального страхования на 1,16%, и только после этого может обсуждаться вопрос о пересмотре размера пособия.

Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) положительно оценил предложение. С повышением пособия по уходу за ребенком все родители будут получать 377 евро независимо от прежних социальных взносов. В результате вырастут доходы родителей, не имеющих права на родительское пособие, а работающие родители будут получать 50% родительского пособия плюс 377 евро пособия по уходу за ребенком.

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