Foto: DELFI Aculiecinieks

Жвачки Turbo со вкладышами, на которых изображены мотоциклы или машины, помнят все, чье детство пришлось на 90-е годы. Дети того времени с удовольствием собирали эти бумажки, обменивались ими, играли. Велико же было изумление латвийских земессаргов, обнаруживших жвачку Turbo в своих продуктовых наборах в 2024 году!

Жвачки Turbo со вкладышами, на которых изображены мотоциклы или машины, помнят все, чье детство пришлось на 90-е годы. Дети того времени с удовольствием собирали эти бумажки, обменивались ими, играли. Велико же было изумление латвийских земессаргов, обнаруживших жвачку Turbo в своих продуктовых наборах в 2024 году!

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