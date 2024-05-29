В среду, 29 мая, Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции приняла решение в пользу внесения изменений в закон "О действиях с недвижимостью, которые необходимы для предотвращения угрозы национальной безопасности", а также в закон "О поддержке гражданского населения Украины", предусматривающие передачу полученных от продажи Дома Москвы денег Украине. Об этом сообщает агентство LETA.

Поправки предусматривают, что полученные от продажи Дома Москвы средства Valsts nekustamie īpašumi перечислит в государственный бюджет, а далее они будут направлены на общую поддержку жителей Украины.

Для того, чтобы гарантировать безопасность Латвии, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государству, Сейм в январе этого года принял решение о передаче в собственность государства Дома Москвы. В свою очередь, правительство передало здание Министерству финансов, чтобы Valsts nekustamie īpašumi могло потом продать его на аукционе.

Также комиссия одобрила и другие изменения в законе "О поддержке гражданского населения Украины", которые позволят Латвии собранные с активов в Украине штрафы передать украинскому правительству - для общей поддержки общества в Украине. Согласно поправкам, такие решения в каждом конкретном случае будет принимать Кабинет министров. Кроме того, поправки позволят пожертвовать Украине штраф в размере 839 986 евро, взысканный с акционерного общества PrivatBank.

Планируется, что изменения вступят в силу на следующий день после их провозглашения, но для этого их еще должен принять Сейм.

Комиссия попросит Сейм в срочном порядке рассмотреть предлагаемые поправки на заседании парламента в четверг, 30 мая.

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