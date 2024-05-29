У родителей есть право сохранить налоговую льготу за детей, которые работают только во время летних каникул, если дети не старше 19 лет, учатся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях, напоминает Служба государственных доходов (VID)

Если подросток в возрасте до 19 лет продолжает учиться и работает только во время летних каникул (с 1 июня по 31 августа), родитель не обязан удалять запись о ребенке как иждивенце из зарплатной налоговой книжки, и ребенок продолжит автоматически считаться иждивенцем. Таким образом родитель сохранит право на льготу для иждивенца – необлагаемая налогом часть зарплаты родителя увеличивается на 250 евро в месяц.

Для родителей, у которых дети до 19 лет учатся и работают также в течение учебного года, иждивенство ребенка прерывается автоматически – как только подросток вступает в трудовые отношения. Если ребенок перестает работать, родители сами должны восстановить иждивенство сына или дочери.

Условия уплаты налога зависят от режима уплаты налогов работодателя школьника (или студента до 19 лет).

Если школьник работает у работодателя (в том числе у плательщика налога на микропредприятия) на общем режиме уплаты налогов, то работодатель выплачивает подоходный налог с жителей в размере 20% от зарплаты (или 23%, если не выдана зарплатная налоговая книжка или же она выдана, но рабочей место в ней не отмечено, или школьник указал в книжке, что применяется ставка в 23%) и взносы обязательного государственного социального страхования в размере 34,09%.

Социальные отчисления не производятся, если школьнику меньше 15 лет. В остальных случаях работодатель удерживает из зарплаты студента 10,5% социальных отчислений работника, а 23,59% социальных отчислений работодатель уплачивает из собственных средств.

Если школьник получает зарплату как сезонный сельскохозяйственный работник в летний период, работая в поле, то к его доходу применяется ставка налога в размере 15%, но не менее 0,7 евро за каждый день работы.

Например, если общая сумма вознаграждения за месяц составит 500 евро и ни в один из дней она не будет меньше 4,7 евро, то доход, который получит школьник после уплаты подоходного налога сельскохозяйственных работников, составит 425 евро.

Школьники, которые будут работать в летние месяцы по общему режиму уплаты налогов, могут сами выбрать, подавать или не подавать налоговую книжку. При получении доходов сезонных сельскохозяйственных работников налоговая книжка не может быть предъявлена ​​на рабочем месте и к доходам не могут быть применены льготы по подоходному налогу с жителей.

Если налоговая книжка не представлена, то к доходу применяется подоходный налог с жителей в размере 23%, начиная с первого цента. Однако после этого, подав годовую декларацию о доходах с 1 марта по 1 июня следующего года, работник сможет вернуть переплаченную часть налога.

Если налоговая книжка подана, в ней указано место работы, к доходам применяется подоходный налог с населения в размере 20%, а также необлагаемый минимум, прогнозируемый VID.

Например, если вознаграждение составляет 500 евро и применяется ежемесячный необлагаемый налогом минимум в 150 евро, прогнозируемый VID, после уплаты налогов школьник получит 388 евро.

Если налоговая книжка не подана, а сумма вознаграждения составляет 500 евро, школьник после уплаты налогов получит 343 евро.

Если школьник решит подать налоговую книжку, то в ней должно быть отмечено основное место получения дохода (то есть должен быть отмечен соответствующий работодатель, у которого будет работать ребенок). Налоговая книжка доступна только в электронном виде в Системе электронного декларирования VID, и все действия, совершаемые в ней, производятся в электронном формате.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !