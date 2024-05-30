Прокуратура не констатировала попыток повлиять на исход выборов в Сейм 2014 года путем вмешательства в работу информационных систем.

Генеральная прокуратура завершила расследование по поручению президента Латвии Эдгара Ринкевича о том, получали ли органы государственной безопасности и правоохранительные органы какую-либо информацию или сведения о попытках повлиять на результаты выборов в Сейм 2014 года, как об этом сообщалось в публичном пространстве.

Руководитель ИТ-компании SOAAR Ренар Каджулис утверждал, что бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс якобы пытался повлиять на результаты подсчета голосов на выборах в Сейм в 2014 году в пользу ведущего кандидата партии Солвиты Аболтини.

Прокуратура установила, что в 2022 году Бюро по защите Сатверсме (БЗС) получило информацию о фактах, упомянутых в передаче Kas notiek Latvijā?, вышедшей в эфир Латвийского телевидения 24 апреля 2024 года. Ранее в БЗС сообщили агентству LETA, что не получали от Каджулиса официального заявления о якобы имевшей место фальсификации результатов выборов или попытках сделать это. Не поступало такого заявления и от компании SOAAR.

Каджулис ранее рассказал LETA, что встречался с двумя разными инспекторами БЗС, которым рассказывал о случившемся, и что сотрудники БЗС зафиксировали эту информацию в письменном виде.

На вопрос о том, как БЗС получило информацию, если бюро утверждало, что жалобы не было, в прокуратуре ответили, что в ходе проверки были изучены материалы, содержащие государственную тайну, поэтому предоставить более подробную информацию невозможно.

Кампарс назвал высказывания Каджулиса в передаче Kas notiek Latvijā? абсурдными и не соответствующими действительности. Он также заявил, что подал иск против Каджулиса за клевету.

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