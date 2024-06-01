В Латвийском Этнографическом музее под открытым небом сегодня началась традиционная ярмарка изделий народного прикладного искусства, которая будет ждать всех желающих и в воскресенье, 2 июня. Агентство LETA сообщает, что ярмарку в субботу посетили несколько тысяч жителей Латвии, а также иностранных туристов.

В Латвийском Этнографическом музее под открытым небом сегодня началась традиционная ярмарка изделий народного прикладного искусства, которая будет ждать всех желающих и в воскресенье, 2 июня. Агентство LETA сообщает, что ярмарку в субботу посетили несколько тысяч жителей Латвии, а также иностранных туристов.

В этом году ярмарка проходит в 52-й раз, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию представительницы музея Лиги Римшевич.

В этом году свой товар предлагают более 500 ремесленников, домашних производителей продуктов питания и косметики, книгоиздателей и общепита. Мастера предлагают осмотреть и приобрести керамические изделия, различные плетения, деревянные предметы, выполненные традиционными методами обработки, изделия из кожи, кованые изделия, украшения, тканые скатерти, полотенца, платки и одеяла. Также на ярмарке будут вязаные изделия, можно будет приобрести одежду, натуральную косметику и банные изделия, а также игрушки, свечи, изделия из стекла и полиграфическую продукцию.

Кроме того, на ярмарке будет всевозможный хлеб, пироги, печенье, пряники, копченое мясо и колбасы, рыба, молочные продукты, мед, пыльца, воск, как свежие овощи, ягоды и фрукты, так и консервирование — соусы, сиропы, варенья, конопляные изделия, натуральные чаи и различные напитки, цукаты, конфеты, и мороженое.

Организаторы обещают, что на рынке можно будет не только приобрести изделие народного прикладного искусства, но и научиться мастерству у ремесленников.

Предусмотрена также культурная программа с танцами, песнями, театральными постановками и различными показательными выступлениями.

Латвийский этнографический музей под открытым небом — один из старейших и самых обширных музеев под открытым небом в Европе. В этом году музей отмечает свое столетие. Его площадь составляет 87 гектаров и в нем расположено 114 старинных зданий со всех краев Латвии.

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