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Министерство культуры объявило тендер на выбор исследовательской компании, которая проведет оценку ситуации с безопасностью в Латвии журналистов и других работников СМИ, согласно информации на сайте Системы электронных закупок (EIS).

Ориентировочная цена контракта составляет 24 793 евро, срок исполнения контракта — четыре месяца.

Согласно уссловиям тендера, претендент в течение трех предыдущих лет должен был провести не менее двух исследований в сфере средств массовой информации, при этом сумма каждого исследования в денежном выражении должна быть не ниже контракта нынешнего тендера.

Тендер выиграет тот претендент, который предложит наименьшую цену. Также будут учитываться опыт и умения специалистов.

В конце марта были представлены основные направления медиа-политики на 2024-2027 годы, созданные совместно с Минкультом, в которых предусмотрена защита журналистов от языка вражды и усиление стимулирования саморегулирования в сфере СМИ. Среди приоритетных направлений медиаполитики особое внимание уделяется медиасреде.

Недавно в публичном письме Латвийское радио обратило внимание общественности на угрозу свободе слова и независимости СМИ. Письмо было "вызвано нападками на журналистов на языке ненависти, что побуждает журналистов к самоцензуре". Позже к этому заявлению публично присоединилось и LTV.

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