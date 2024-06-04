Рижское самоуправление потребует от застройщика и инвестора Андрейсалы - девелоперской компании Eagle Hills - объяснений о возможных самовольных действиях и несоблюдении подписанного меморандума о сотрудничестве. После получения разъяснений самоуправление не исключает одностороннего выхода из меморандума о сотрудничестве, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

Рижская дума подчеркивает: представленное инвестором видение развития публичного пространства Андрейсалы не соответствует первоначальной концепции, которая была подана ​​самоуправлению до подписания меморандума. Также она не отвечает актуальному планированию территории города.

По оценке экспертов Департамента городского развития Рижской думы, такая плотная застройка на берегу Даугавы в Риге недопустима, а высота предлагаемых построек, скорее всего, не соответствует требованиям, фигурирующим в документах планирования территорий.

В меморандуме говорится, что у сторон должно быть взаимопонимание в сфере информирования общества о целях и продвижении проекта. Вопреки этому, девелопер начал одностороннюю и интенсивную общественную кампанию.

Департамент городского развития Рижской думы также обнаружил самовольное строительство: большая вывеска проекта - рекламный объект с надписью RW RIGA WATERFRONT на улице Экспорта, 3А. Разрешение на размещение этой рекламы получено не было. Это явное нарушение условий, о чем составлен протокол и будет возбуждено дело об административном правонарушении, пояснили в Рижской думе.

Установлено, что более десяти флагов с одинаковыми надписями были установлены возле фонарных столбов на улице Экспорта. - тоже без разрешения на размещение рекламы. И по этому факту оформлен протокол осмотра, будет начато дело об административном нарушении.

Рижское самоуправление подчеркивает, что согласилось с меморандумом застройщика "Eagle Hills", предполагая, что тот будет следовать как букве, так и духу этого документа о сотрудничестве, а также оценив намерения инвестора развивать деградированную территорию.

В то же время застройщик на сегодня демонстрирует самовольную деятельность, которая не приемлема для города. Рижская дума не давала разрешения на такие действия инвестору. Готовится письмо застройщику с просьбой дать разъяснения. Когда они будут получены, Рижское самоуправление примет решение о дальнейших шагах, оставив за собой право в одностороннем порядке отказаться от сотрудничества.

Меморандум о сотрудничестве Рижского самоуправления и "Eagle Hills", подписанный в начале этого года, продолжил меморандума о значении проекта развития набережной Риги и принципах сотрудничества, подписанный еще бывшим мэром Риги Мартиньшем Стакисом ("Прогрессивные") с предприятием "Riga Port City", принадлежащим семье лидера оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса, пояснили в Думе.

После получения объяснений застройщика Рижской думе, вероятно, придется рассмотреть возможность одностороннего выхода из обоих документов.

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