Рижское самоуправление потребует от застройщика и инвестора Андрейсалы - девелоперской компании Eagle Hills - объяснений о возможных самовольных действиях и несоблюдении подписанного меморандума о сотрудничестве. После получения разъяснений самоуправление не исключает одностороннего выхода из меморандума о сотрудничестве, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.
Рижская дума подчеркивает: представленное инвестором видение развития публичного пространства Андрейсалы не соответствует первоначальной концепции, которая была подана самоуправлению до подписания меморандума. Также она не отвечает актуальному планированию территории города.
По оценке экспертов Департамента городского развития Рижской думы, такая плотная застройка на берегу Даугавы в Риге недопустима, а высота предлагаемых построек, скорее всего, не соответствует требованиям, фигурирующим в документах планирования территорий.
В меморандуме говорится, что у сторон должно быть взаимопонимание в сфере информирования общества о целях и продвижении проекта. Вопреки этому, девелопер начал одностороннюю и интенсивную общественную кампанию.
Департамент городского развития Рижской думы также обнаружил самовольное строительство: большая вывеска проекта - рекламный объект с надписью RW RIGA WATERFRONT на улице Экспорта, 3А. Разрешение на размещение этой рекламы получено не было. Это явное нарушение условий, о чем составлен протокол и будет возбуждено дело об административном правонарушении, пояснили в Рижской думе.
Установлено, что более десяти флагов с одинаковыми надписями были установлены возле фонарных столбов на улице Экспорта. - тоже без разрешения на размещение рекламы. И по этому факту оформлен протокол осмотра, будет начато дело об административном нарушении.
Рижское самоуправление подчеркивает, что согласилось с меморандумом застройщика "Eagle Hills", предполагая, что тот будет следовать как букве, так и духу этого документа о сотрудничестве, а также оценив намерения инвестора развивать деградированную территорию.
В то же время застройщик на сегодня демонстрирует самовольную деятельность, которая не приемлема для города. Рижская дума не давала разрешения на такие действия инвестору. Готовится письмо застройщику с просьбой дать разъяснения. Когда они будут получены, Рижское самоуправление примет решение о дальнейших шагах, оставив за собой право в одностороннем порядке отказаться от сотрудничества.
Меморандум о сотрудничестве Рижского самоуправления и "Eagle Hills", подписанный в начале этого года, продолжил меморандума о значении проекта развития набережной Риги и принципах сотрудничества, подписанный еще бывшим мэром Риги Мартиньшем Стакисом ("Прогрессивные") с предприятием "Riga Port City", принадлежащим семье лидера оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса, пояснили в Думе.
После получения объяснений застройщика Рижской думе, вероятно, придется рассмотреть возможность одностороннего выхода из обоих документов.