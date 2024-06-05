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С четверга, 6 июня, вступит в силу летнее расписание движения поездов, дополненное несколькими рейсами в направлении Юрмалы и Саулкрасты, сообщили агентству LETA представители АО "Pasažieru vilciens" (PV).

PV отмечает, что на маршруте Рига-Дубулты-Рига расписание движения поездов пополнится шестью рейсами в рабочие дни и десятью рейсами в выходные дни.

На маршруте Рига-Царникава-Рига расписание движения пополнится шестью рейсами в рабочие дни и десятью рейсами в выходные дни, а два дополнительных поезда будут назначены по продленному маршруту Рига-Лиласте-Рига.

Кроме того, по воскресеньям будут курсировать два дополнительных вечерних поезда по маршруту Рига-Сигулда-Рига, которые ранее курсировали только по рабочим дням.

PV сообщает, что в мобильном приложении и на сайте "Vivi" уже доступно новое расписание движения поездов. Кроме того, информация о графике летнего движения поездов будет доступна в общих расписаниях движения поездов, опубликованных на сайте компании и размещенных на информационных стендах на железнодорожных станциях.

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