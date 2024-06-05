Расходы на реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в начале 2022 года оценивались примерно в 3,4 миллиарда евро в ценах 2021 года. Об этом свидетельствует данные информационного доклада о прогрессе внедрения проекта "Rail Baltica" на начало 2022 года. Сегодня с трех информационных докладов о реализации Rail Baltica, датированных 2022 годом, был снят статус ограниченного доступа и документы опубликованы на портале проектов правовых актов (TAP).

Сейчас доступны три информационных отчета о внедрении проекта "Rail Baltica" в Латвии в 2022 году - в начале года, втором и третьем кварталах.

В отчете говорится, что первоначально, согласно анализу выгод и затрат, затраты на латвийскую деятельность проекта оценивались в 1,92 миллиарда евро в ценах и объемах 2016 года.

В начале 2022 года Министерство сообщения заявило, что проектные цены существенно выросли. Стоимость увеличения объема проекта оценивалась в 501 миллион евро, также прогнозировалось увеличение затрат на рабочую силу и сырье на 51% или 979 млн евро.

Так, на начало 2022 года ориентировочная стоимость проекта в Латвии в ценах 2021 года составляла 3,4 миллиарда евро.

Тогда Министерство сообщения заявило, что в результате прогнозируется дефицит финансовых ресурсов реализации латвийской части проекта в 2021-2027 годах. В рамках многолетнего бюджета в ценах 2021 года дефицит по прогнозам мог достичь 1,6-1,7 млрд евро.

В информационном отчете о ходе реализации проекта "Rail Baltica" в Латвии в третьем квартале 2022 года указано, что по состоянию на 30 сентября 2022 года Латвия освоила 31% всех средства Фонда объединения Европы (CEF), выделенные к тому моменту. Всего ассигнования CEF составили 392,239 миллиона евро, из которых Латвия освоила 120,934 миллиона евро или 31%.

Все три информативных отчета за в 2022 год, ранее имевшие статус ограниченного доступа описывают ход реализации проекта, ход финансирования проекта, процесс отчуждения недвижимости, освещают вопрос управления проектом. Говорится также о ходе реализации проекта "Rail Baltica" в Эстонии и Литве и влиянии на проект военного вторжения России в Украину.

Все три информационных отчеты подписаны тогдашним министром сообщения Талисом Линкайтсом (Новая Консервативная партия), который сейчас баллотируется в Европарламент. В 2022 году в Латвии у власти было первое правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

Что происходит с Rail Baltica?

Известно, что во вторник, 11 июня, будет опубликован отчет Госконтроля о ревизии реализации проекта Rail Baltica в Латвии. В этот день будут обнародованы также доклады о том, что происходит с проектом в Литве и Эстонии. Об этом на пресс-конференции в среду, 5 июня, сообщили президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Невзирая на то, что пока итоги ревизии неизвестны, Силиня уже подчеркнула, что не хотела бы, чтобы проект дальше реализовывался так, как это было до сих пор. А Ринкевич сообщил, что планирует встретиться на следующей неделе с главой Госконтроля Эдгаром Корчагиным.

Из-за роста расходов Министерство финансов не согласовывает в течение нескольких месяцев секретный информационный отчет о дальнейшем развитии "Rail Baltica", разработанный Министерством сообщения, сообщил ранее министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

Общие расходы Латвии на проект "Rail Baltica" пять лет назад оценивались примерно в 1,9 млрд евро, но сейчас расходы на его первую очередь увеличилась как минимум в три раза, заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс в понедельник, 3 июня, после заседания коалиции.

Известно, что уже образовался долг перед строителями в объеме примерно 39 млн евро. За день до момента, когда из-за неоплаченных счетов Eiropas Dzelzceļa līnijas, ответственное за латвийскую часть Rail Baltica, теоретически должна была подать заявление о своей неплатежеспособности, объединение строителей BERERIX все же получило почти 8 миллионов, сообщило Латвийское радио. Ранее в отставку ушло все правление Eiropas Dzelzceļa līnijas, на смену пришло новое правление.

В июне этого года премьер-министры стран Балтии подпишут договор об этапах реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica". Об этом в большом интервью информационному агентству LETA сообщила координатор Северо-Балтийского коридора TEN-T (в сеть входит и Rail Baltica) Генерального директората мобильности и транспорта Еврокомиссии Катрина Траутман. Из ее слов следует, что приоритетом объявлено возведение основной трассы Rail Baltica. Соединение с Ригой тоже будет, но лишь на втором этапе строительства, который, вероятно, будет реализован после 2030 года.

Фактически слова Траутман - это официальное подтверждение: может быть отложено строительство так называемого "Рижского кольца", которое соединяет Rail Baltica с Рижским Центральным вокзалом и аэропортом, и, соответственно, предусматривает создание пассажирских станций внутри и вокруг столицы. Сначала предстоит возвести главную трассу от морского побережья Эстонии - через все три страны Балтии - к границе Литвы и Польши. Латвия же все последние годы проводила строительные работы именно в Риге.

Уже начаты работы по возведению первых опор будущего нового железнодорожного моста через Даугаву в Риге, но известно, что денег на возведение свай точно не хватит.

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