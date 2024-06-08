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До 12.00 субботы, 8 июня, на выборах в Европарламент проголосовали 270 936 избирателей или 17,58% от общего числа имеющих право голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Эти данные включают в себя, как явку в дни предварительного голосования, так и сегодня до полудня. В этот раз явка в дни предварительного голосования чуть ниже, чем на предыдущих евровыборах в 2019 году, но чуть-чуть выше непосредственно в день голосования.

За три дня предварительного голосования гражданский долг исполнили 8,37% избирателей (в 2019 году - 11,12%), сегодня - 9,15% (в 2019 году - 9,07%). Итого к 12.00 проголосовали 17,58% избирателей по всей стране.

Самый активно голосующий город страны - Елгава: здесь гражданский долг исполнили к полудню, включая три дня предварительного голосования, 19,9% избирателей. В Риге проголосовали 19,1%. Далее из городов следуют Вентспилс (19,09%), Лиепая (19,05%), Юрмала (18,77%), Резекне (16,61%), Даугавпилс (10,79%).

Некоторые края голосуют активнее городов. В приморском Саулкрастском крае проголосовали 37,01% граждан, в Адажском крае - сделали свой выбор - 26,90%, в Марупском крае - 25,32% избирателей, в Цесисском крае - 25,25%, Валмиерском крае - 24,88%, Лимбажском крае - 24,29%, Огрском крае - 24,23%, Валскском крае - 23%.

Традиционно пассивна Латгалия. Так в Резекненском крае явка - 10,94%, в Аугшдаугавском крае - 12,65%, в Лудзенском крае - 13,21% в Краславском крае - 13,18%.

Право голоса на выборах в Европарламент имеют 1,541 миллиона латвийских граждан.

В субботу, 8 июня, с 8.00 до 20.00 в Латвии проходят выборы в Европарламент. Стране предстоит отправить в Брюссель 9 депутатов, а на места в Европарламенте претендуют 16 партий и политических объединений: всего 271 кандидат. Со среды, 5 июня, выборы проходят во всех странах Европейского союза: гражданам ЕС предстоит делегировать в Брюссель 720 депутатов. Последний избирательный участок в ЕС - в Италии - закроется в полночь воскресенья по латвийскому времени. А уже в понедельник, 10 июня, и Латвия, и вся Европа осознают, как изменились политические настроения граждан за последние годы, на которые пришлись тяжелые испытания: пандемия Covid-19 и военное вторжение России в Украину.

Граждане Латвии, а также других стран ЕС, внесенные в местный Регистр избирателей, могли проголосовать на выборах Европарламент предварительно: в минувшие понедельник, четверг и пятницу. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), правом проголосовать досрочно на выборах воспользовались 128 938 избирателя или 8,37% имеющих право голоса.

В восемь утра в Латвии открылись 945 участков, еще 50 участков работают за границей - в посольствах и консульствах. Здесь можно ознакомиться со списком участков, выбрать тот, на котором проголосовать удобнее всего.

Проголосовать можно на ЛЮБОМ УЧАСТКЕ! На выборах в Европарламент нет привязки избирателя к конкретному участку согласно декларации места жительства. Поэтому, если вы предпочли выбраться сегодня к морю или на природу, то найти участок и проголосовать все равно можно. На избирательном участке можно предъявить как паспорт, так и eID-карту.

Подробно о том, как правильно осуществить свой гражданский долг - читайте здесь.

Консультативный телефон Центральной избирательной комиссии - +37167049999. На этот номер можно звонить, если возникают вопросы и неясности.

В случае, если вы стали свидетелем нарушений, у вас появились подозрения, что выборы проходят нечестно, то об этом нужно информировать:

  • Государственную полицию - тел. 110;

  • Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) - тел. +371 80002070;

  • Центральную избирательную комиссию - тел. +371 67049999

Напомним, что в день голосования ЗАПРЕЩЕНА оплаченная предвыборная агитация - в публичном пространстве, в масс-медиа и так далее. Уже в пятницу, 7 июня, в день тишины были убраны все рекламные плакаты, с прилавков исчезли издания с портретами кандидатов.

Сегодня не следует приходить на участок, в том числе, в одежде с символикой партии.

По словам главы KNAB Екаба Страуме, бесплатно агитировать в день выборов - можно, нельзя получать за это деньги. То есть, публикация в соцсетях призыва голосовать или же списка, которому было отдано предпочтение (что делают многие пользователи) - не возбраняется. Если это от души, а не за деньги.

У избирателей выбор из 16 списков

В выборах в Европарламент участвуют 16 партий и политических объединений (публикуем список согласно итогам жеребьевке в Центральной избирательной комиссии - именно такие номера у списков кандидатов в депутаты):

  1. "Согласие"

  2. Новая Консервативная партия

  3. Национальное объединение

  4. "Латвия на первом месте"

  5. "Latvijas attīstībai"

  6. Партия Центра

  7. Объединение "Младолатыши"

  8. "Объединенный список"

  9. "Прогрессивные"

  10. "Tautas varas spēks"

  11. Движение "Par!"

  12. "Суверенная власть"

  13. "Tauta. Zeme. Valstiskums."

  14. Союз "зеленых" и крестьян

  15. "Новое Единство"

  16. "Стабильность"

Ознакомиться со всеми списками кандидатов, а также с партийными программами можно здесь.

Явка и подсчет результатов

Традиционно на выборах в Европарламент явка - и в Латвии, и в других странах ЕС - низкая. Пять лет назад, в 2019 году, в Латвии правом голоса на евровыборах воспользовались только 33,53% избирателей. Для сравнения: на парламентских выборах голосуют обычно более половины от всех граждан страны. Поэтому одна из главных интриг нынешних евровыборов: какой будет явка? Побудят ли громкие международные события последних лет граждан Латвии и всех стран ЕС голосовать или же возобладает пассивная позиция, сводящаяся к тому, что простой человек не может повлиять на политику Брюсселя?

В течение дня ЦИК будет несколько раз публиковать итоги явки - мы будем информировать вас о ходе голосования.

После восьми вечера ЦИК обнародует окончательные итоги явки. Однако итоги самих выборов - сколько голосов получили партии, кто из кандидатов избран депутатом Европарламента - мы узнаем только в ночь с воскресенья на понедельник. Это связано с тем, что выборы в течение нескольких дней проходят во всех странах ЕС: в некоторых голосуют еще и в воскресенье. Результаты не публикуют, чтобы не оказывать давление на выбор граждан в масштабе всего ЕС. Последней голосует Италия. Последний избирательный участок закроется в полночь воскресенья, 9 июня, по латвийскому времени.

В Европарламенте депутаты подразделяются на группы (аналог фракций в Сейме) по идеологиям, а не по странам. То есть, латвийский депутат, придерживающийся либеральных взглядов, будет работать в соответствующей таким воззрениям группе, социал-демократ или национал-консерватор - также в группах, которые отвечают взглядам партии, от которой он был избран. В последнем созыве Европарламента было семь таких идеологических групп - общеевропейских партий.

Всего в Европарламент будут избраны от 27 стран 720 депутатов. Количество мандатов каждой страны "привязано" к числу жителей. Считается, что на этих выборах Европа может "поправеть" - таков пока политический тренд, считают эксперты. Но точно мы узнаем, какие политические настроения возобладали во всей Европе, а также в Латвии - в ночь на понедельник.

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