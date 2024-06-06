На днях рижан удивил мужчина, который на электрическом самокате ехал по столице, перевозя с собой еще и довольно внушительного пса. При этом, водитель самоката на улице Латгалес мчался по проезжей части, а не по тротуару.

Следует отметить, что по закону перевозить пассажиров или груз на самокате запрещено.

Еще в прошлом году для водителей электросамокатов и велосипедов за нарушение правил дорожного движения были установлены более высокие административные штрафы.

Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю велосипеда или электросамоката может быть назначен штраф от 15 до 70 евро (ранее 15 евро). За несоблюдение безопасной дистанции или интервала водителю может быть вынесено предупреждение или наложен штраф от 10 до 70 евро (ранее до 30 евро).

Также увеличен штраф за вождение велосипеда или электросамоката в состоянии алкогольного опьянения. В зависимости от концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови водителя (более 0,5 промилле, от 1 до 1,5 и более 1,5 промилле) штраф может составлять 70, 120 или 170 евро.

За нарушение правил, предусматривающих дополнительные требования для водителей велосипедов или электросамокатов, выносится предупреждение или налагается штраф от 10 до 70 евро. В свою очередь, за нарушение условий технического состояния и оснащения велорикш и электросамокатов может быть наложен штраф от 50 до 250 евро.

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