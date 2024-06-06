Вот уже семь лет дорожное движение в Латвии постоянно контролируется немаркированными полицейскими автомобилями. До их введения водители смотрели на это пополнение полицейского автопарка с большим скептицизмом. Как обстоят дела сейчас и насколько эффективны эти полицейские машины, которые внешне ничем не отличаются от других участников движения, выяснил телеканал 360TV ZIŅneši.

Ежедневно в дорожном движении на латвийских автодорогах участвуют почти 50 немаркированных полицейских автомобилей. Какие нарушения совершают водители, когда не подозревают о присутствии полицейских?

Водитель автомобиля марки Audi в Ропажском крае был остановлен за то, что при повороте на светофоре не включил указатель поворота. Сначала он даже не понял, почему его остановила немаркированная полицейская машина. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 15 евро и 1 штрафной балл. Однако, подойдя к нарушителю, полицейский Иварс Эйхманис заметил, что водитель автомобиля Audi что-то снял с лобового стекла – это оказался радар-детектор.

За использование радар-детектора его владельцу придется заплатить еще 55 евро. Проверяя историю нарушений этого водителя, полицейские Иварс Эйхманис и Роман Зайцев заметили три нарушения за превышение скорости.

Немаркированные полицейские машины должны участвовать в дорожном движении, считают оба патрульных полицейских, с которыми ездила съемочная группа. Ведь "скрытые" полицейские авто помогают "выявлять" нарушителей, которые в присутствии маркированных авто едут по правилам, а когда таких нет – ездят как хотят, мешая остальным участникам движения.

"Тем водителям, которые не нарушают, им всё равно – маркированный или немаркированный автомобиль, их не накажут и претензий у них нет. А вот у больших нарушителей претензии есть", - объяснил инспектор специального отдела управления безопасности дорожного движения Государственной полиции Иварс Эйхманис.

Наиболее характерные нарушения, которые фиксируются с использованием немаркированных полицейских автомобилей, – это превышение скорости и агрессивное вождение. Таким образом, полицейские, контролируя дорожное движение, добираются до этих нарушителей и прекращают нарушения.

Полиция признает, что с этими транспортными средствами никаких провокаций не устраивает, так как их использование в полицейской работе строго регламентировано внутренними правилами.

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