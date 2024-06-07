Инспекция здравоохранения рекомендует не купаться в пяти официальных местах купания в Юрмале, Лиепае и Саулкрасты, так как там превышены нормы микробиологического загрязнения, сообщает агентство LETA со ссылкой на инспекцию.

Допустимые нормы микробиологических показателей превышены на центральном пляже Саулкрасты, в Юрмале - в Меллужи и Пумпури, а также на юго-западном пляже Лиепаи и в месте купания в центре города возле стадиона. В этих местах советуют не купаться.

Запрет на купание установлен в месте купания озера Лубанас из-за того, что там было замечено цветение сине-зеленых водорослей. Ограничения на купание действуют до повторных лабораторных исследований и оглашения их результатов на следующей неделе.

В свою очередь место купания озера Разнас "Липушки" закрыто, пока в зоне купания ведутся строительные работы.

В остальных 52 официальных внутренних и морских местах купания Латвии микробиологическое качество воды соответствует требованиям и купаться разрешено.

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