Президент Латвии Эдгар Ринкевич проголосовал на выборах в Европарламент неподалеку от своей резиденции - в Юрмальском центре культуры на улице Йомас.

"Сделано!", - лаконично сообщил пользователям соцсети "X" президент, сопроводив пост фото, на которой он опускает конверт с выбранным списком в урну для голосования.

Президент не сообщил, за какую партию он проголосовал, сохранив политический нейтралитет. На следующий день после избрания, напомним, Эдгар Ринкевич сдал партбилет премьерской партии "Единство", как того требует от президента законодательство.

Ранее президент Латвии неоднократно раз призывал граждан принять участие в выборах в Европарламент. Ринкевич подчеркивал, что выборы в этот раз имеют большое значение для безопасности Латвии, поскольку Европарламент принимает решение по обороне и охране границ. Также, по словам президент, выбор среди партий достаточно широкий и "на любой вкус".

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